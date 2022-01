A Postabontásban a minap megjelent észrevételen, miszerint az akciós ruhadarabok a boltban a földön hevernek, először megdöbbentem, de sajnos tegnap én is ugyanezt tapasztaltam. Persze jóindulattal gondolhatjuk azt is, hogy éppen az előző pillanatban pottyantak le a vállfáról a blúzok, és éppen egyetlen eladó se járt még az üzletnek abban a szegletében, de azért nagyobb az esély arra, hogy nem ez történt.

Ilyenkor januárban a boltokat elhalmozzák az akciós áruval, közben jön az új kollekció, egyszerűen nem férnek el kényelmesen a ruhadarabok. Így válogatni közülük is nagyon nehéz, rendet tartani pedig – ahogy azt több helyen is láthatjuk – lehetetlen. Az én időmben ilyesmi biztos, hogy soha nem fordulhatott volna elő, igaz, lényegesen kisebb is volt akkoriban a kínálat. Az viszont, hogy egy próbafülkében rend legyen és makulátlan tisztaság, minimum elvárás.

Így volt ez régen is, és ebben ma sincs szerintem változás. Persze az is nagy kérdés, hogy koronavírus idején az ember vállalja-e a kockázatot, hogy próbálgat, hiszen nem tudni, hogy előtte nem fertőzött emberen volt-e a ruhadarab. Ha viszont valaki úgy dönt, hogy bemegy a próbafülkébe, akkor kiábrándító, amikor ott is ruhák hevernek szerteszét a földön, akkora porban, ami arra enged következtetni, hogy napok óta nem takarították fülkét. Mindez arra biztosan jó, hogy az embernek elmenjen a kedve a vásárlástól. Régebben ilyen elképzelhetetlen volt. Az áru és a vevő is ennél sokkal több tiszteletet érdemel.

