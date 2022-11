A számok böngészését a népességnél kezdve: a megyében az idén január 1-jén 354,3 ezren éltünk, 2500-zal kevesebben az előző évinél. A természetes fogyás itt az országos átlag másfélszerese. A 15–64 éves népesség 74%-a, 162 ezer ember tartozik a gazdaságilag aktívak közé. Bár a szám az előző évihez képest 0,9%-kal nőtt, így is 4,3%-kal elmarad az országos átlagtól. Hasonlóképpen az átlagot alulmúlóan fogyott csak a munkanélküliek száma is (7 ezer fő, 16%). 2022 júniusában 12 ezer álláskeresőt tartottak nyilván, ezer lakosra vetítve 34-et; a megyén belüli arány a Pécsi Járásban a legkedvezőbb (18) és a Sellyei Járásban a legrosszabb (78). Ezzel párhuzamosan 1700 betöltetlen álláshelyet is regisztráltak – a munkaerő-közvetítés hatásfokán tehát lenne mit javítani.

Alig egy százalékkal növekedve 47 ezer önálló és 15 ezer társas vállalkozás tevékenykedett a megyében június 30-án. Itt nagy a szórás, és érdekesség, hogy miközben az építőiparban és a szállítás-raktározás területén messze a megyék átlagát meghaladóan nőtt a számuk, addig a mezőgazdasági, pénzügyi szolgáltató és ingatlanpiaci szektorban jelentősen csökkent a vállalkozókedv.

Az első negyedévi élénkülést követően a második három hónapban megtorpant a fejlesztések, beruházások üteme is – ez persze országos (és európai) tendencia, ám az arány itt is az átlagot meghaladó visszaesést mutat.

A bérekről már nem is beszélve: bár a növekedés üteme Baranyában meghaladta az átlagot, azt, hogy itt nagyon mélyről indultunk, jól mutatja, hogy miközben az országos bruttó átlagbér júniusban 503 500 forintra nőtt, addig itt mindössze 420 ezer forint.