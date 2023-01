Az új esztendő kezdete sokaknál egy új vállalkozás alapításának időszaka is. Ne feledjük, hogy – a nevesített kivételekkel – minden cég és egyéni vállalkozó számára kötelező a kamarai regisztráció is. Az év közben alakulóknak az ötezer forintos hozzájárulást is öt napon belül meg kell fizetniük – a már korábban is működők esetében a határidő március 31.

Bár sok vállalkozó gondolja ezt puszta adónak, amiért nem kap semmit, ez messze nem igaz. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) – a helyi gazdaságra összpontosítva – számos szolgáltatással segíti és szervezi a vállalkozások életét, támogatja fejlődésüket.

Ezek keretében többek között informál az elérhető pályázatokról, a végezni kívánt tevékenységhez kapcsolódó szükséges végzettségekről, bejelentésekről és engedélyekről a legális hazai és külföldi munkavégzés érdekében. Tanácsot ad a Széchenyi Kártya hitelkonstrukciókról, segítséget nyújt hazai és nemzetközi partnerkeresésben, szakmai igazolásokat és kereskedelmi dokumentumokat ad ki akár több nyelven. Részt vesz a duális és oktatói képzési programokban, életpálya-tervezésben.

Mindezekről többek között a nekik küldött heti hírlevelekben, illetve a PBKIK weboldalán is folyamatosan informálódhatnak a baranyai vállalkozók.