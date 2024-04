A Magnus Aircraft Zrt. új beruházásának ünnepélyes alapkő-letételére került sor április 5-én a cég székhelyén, Pogányban. Új, négyüléses repülőgép fejlesztésébe kezd ugyanis a magyar repülőgépfejlesztő és gyártó vállalkozás, mely a hazai gazdaság növekedésének is fontos mérföldköve lehet. A projekt már kezdetét is vette, a kivitelezési szakasz kezdődik most el. Az alapkőletételen Varga Mihály pénzügyminiszter is beszédet mondott.