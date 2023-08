Idén több mint 126 ezren jelentkeztek valamelyik hazai főiskola vagy egyetem képzésére, ebből 95 ezret fel is vettek; a legnagyobb budapesti egyetemek mellett a vidéki fellegvárakba is minden korábbinál több hallgató érkezik. A legnépszerűbb szakok listája nagyjából a korábbi évekéhez hasonló: az első három helyen a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, valamint a pszichológia szerepel. Ezeket követi az ápolás és betegellátás (gyógytornász), a mérnökinformatikus, a jogász, a pénzügy és számvitel, a kommunikáció- és médiatudomány, a nemzetközi gazdálkodás, illetve a programtervező informatikus szak.

Kevesebb a kiadó lakás

Az Ingatlanbazáron böngészve most is azt az általános trendet érdemes figyelembe venni, hogy kevesebb a kínálat, mint a kereslet, ez pedig az árakban is megmutatkozik, főleg a nyár második felében, ponthatárhúzás után. Persze mozgolódás egész évben van: a nagyobb roham rendszerint a második szemeszter végénél indul be, illetve januárban, amikor a külföldi Erasmusos diákok igyekeznek szobát találni maguknak az őket fogadó egyetem környékén.