Sokáig számomra a méz csak méz volt, és nem is voltam odáig érte. Most már azonban baráti a viszonyom a vele, és leginkább az nyűgöz le a méhek termékével kapcsolatban, hogy mennyi fajtája van. Hárs-, akác-, repce-, medvehagyma-, selyemfű-, gesztenyeméz, és még sorolhatnám – de ami biztos, hogy van miből válogatni. A méz felhasználási módja végtelen, tehetjük süteménybe, főételbe, italba, és így tovább, de amit jómagam kötök hozzá, az a torokfájásnak a csillapítása. Ha ennek a problémának a szele még épphogy csak megérint, már vesszem is le a polcról, hogy egy kanállal elfogyasszak belőle. És a legjobb, hogy most még több mindent megtudhatunk a mézről és a méhekről is, hiszen szeptember 2-ától a hónap végéig egy kiállítás keretében nyerhetünk bepillantást ebbe a titkokkal teli világba a csarnokban.