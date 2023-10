– A Covid-19 kórokozóját, a SARS-CoV-2-tés az ehhez hasonló, rendkívül veszélyes kórokozókat csak legmagasabb szintű biológiai biztonságú (BSL-3 vagy BSL-4) laboratóriumokban lehet vizsgálni. Utóbbiból azonban az országban csupán kettő működik, Pécsen és Budapesten, a szomszédos országokban pedig egyáltalán nincs ilyen labor. Erre kerestünk megoldást, amikor, rengeteg kutatást követően, megszületett az ötletünk. Az UV-inaktiválást követően (többszörös ellenőrzés mellett) pedig már bármely kórokozót biztonsággal ki lehet vinni a BSL-4-es körülmények közül, így bárhol kutathatóvá válik, ami nem utolsó sorban óriási költségcsökkentést is jelent – hangsúlyozta a kutató.

Bármely vírusból készíthető vakcina rövid idő alatt

– A felfedezés további jelentősége abban áll, hogy ezzel az eljárással univerzális módon, bármely vírusból tudunk bármely vakcinaalapanyagot gyártani, rendkívül gyorsan – emelte ki dr. Hetényi Roland, akinek kutatótársával a koronavírusból állatkísérleti modellben már sikerült is működő vakcinjelöltet létrehozni, amely mérhető immunválaszt tudott kiváltani. Ez tehát első generációs, teljes kórokozót tartalmazó, ép fehérjéket tartalmazó vakcinajelölt

A két orvos, akik kutatásaikat a Pécsi Tudományegyetemmel együttműködésben végzik, az ehhez szükséges eljárást is kifejlesztette, amely az immunválasz mérésére is alkalmas. Ezt a technológiával együtt szabadalmaztattak, s létrehozták a RoLink Biotechnology Kft-t.

Ipari szintre emelnék a kutatást, lehetőleg Magyarországon

– Kicsiben kiválóan sikerült, most szeretnénk azonban ipari szintre emelni az eredményeket, hogy hatékonyan támogathassuk a hazai járványügyi munkát, ehhez keresünk most megfelelő anyagi forrásokat. Ez nemzetbiztonsági és üzleti szempontból is kiemelkedő lehetőséget rejt Magyarország számára – folytatta a kutató. Hozzátette, már világméretű biotechnológiai cégek is érdeklődnek a szabadalom iránt, ők azonban, amennyiben csak lehetséges, a hazájukban szeretnék kiaknázni a technológiában rejlő lehetőségeket.