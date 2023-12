A szederkényi önkormányzat már eleve úgy tájékoztatta a lakosságot, hogy hangsúlyozta, „egy bank, egy önálló pénzügyi vállalkozás üzleti, stratégiai döntéséről van szó. Az ügyben az önkormányzatnak nem volt mérlegelési lehetősége, sem döntési helyzete. Ennek ellenére a településvezetés írásban is jelezni fogja a pénzintézet felé az észrevételeit, javaslatait és képviselni fogja a lakosság érdekeit”.

Maml Balázs, Szederkény polgármestere elmondta, esetükben ugyanaz a helyzet, mint Újpetrén, hiszen a szederkényiek mellett a környező falvak lakóit is hátrányos helyzetbe hozza a bezárás, mert például Máriakéméndről, Olaszról és Hásságyról is jöttek ügyfelek, ráadásul az önkormányzatok és a vállalkozások is ott vezetik a számlájukat. A bankok az online ügyintézés felé terelnék az ügyfeleiket, de be kell látniuk, hogy a kistelepüléseken élő idősebb generációt nagyon nehéz az online szolgáltatások felé mozdítani. A községvezető kérelmében azt is leírta, hogy a település folyamatosan fejlődik, ipari park fog épülni, így új vállalkozások is várhatók, tehát a vidékfejlesztési folyamatokkal teljesen ellentétes a bezárásra vonatkozó döntés.

Lapunk megkereste az MBH Bankot a bezárás okairól, illetve érdeklődtünk, hogy ez véglegesnek tekinthető-e, de lapzártánkig nem kaptunk a kérdéseinkre választ.