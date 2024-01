A városvezető politikusok számára is vélhetően tudott volt, hogy az uniós ciklusban pályázati pénzből megvalósítandó projektek esetében kizárólag azok a költségek számolhatók el, amik tavaly december végéig felmerültek és azokat ki is fizették. A Pécsi Városfejlesztési Nzrt. munkatársai ugyan a háttérben igyekeztek mindent megtenni azért, hogy a teljes összeget le tudja hívni a város, ám a városvezetői döntéshozatal tempójára, a politikusok „munkájára” nem lehetett ráhatásuk.

660 milliónál tartanak

Négy projekttel nem is tudtak végezni, így a Hétszínvirág Bölcsőde felújítása, a Diána téri piac rekonstrukciója, a Diana téri piac környezetének komplex zöldterületi rekonstrukciója, valamint a „Zöld kapu” projektre 660 millió forintnyi városi önerőt biztosítottak decemberben. Erre azért is volt szükség, mert az uniós források lehívásának az is feltétele, hogy önerővel is legkésőbb március 31-ig úgy fejezzék be, hogy azokat át is vegye az önkormányzat.

Vagyis ha ezt a határidőt sem sikerül tartani, akkor még több pénzt kell a városnak hozzátennie a projektekhez, akár egyes projektek teljes költségét a városnak kell állnia.

Tudták, de húzták az időt

Beszédes, hogy például az egyik érintett projektnél, a Diana téri piacnál is komoly kapkodás volt tapasztalható 2023-ban, amikor elindult a munka, holott már évekkel ezelőtt lehetett tudni, hogy bontásra, fairtásra, átalakításra készülnek.

Megírtuk, hogy az elmúlt nyár közepén szemfüles lakosok jöttek rá arra, hogy Péterffy Attila polgármester önkormányzata a nyilvánosság megkerülésével engedélyt adott arra, hogy tarra vágják a Diána téri fákat. A több évtizedes árnyékot és hűtést biztosító hatalmas lombú fákat úgy pusztították el, hogy a helyiek, a környéken élők a láncfűrészes akció ellen tiltakoztak.

Semmire nem hallgattak

A városvezetés arra hivatkozott, hogy az újonnan építendő piacnak útban voltak a növények, és semmilyen észrevételt nem is hallgattak meg ez ügyben. Holott a Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület és a fapusztítás ellen tiltakozók csupán annyit kértek, hogy legalább fontolják meg, hogy olyan tervvel valósítsák meg a fejlesztést, amivel nem okoznak akkora természeti károkat.

A tiltakozó demonstrálók igyekeztek őrizni a fákat, néhány napig ez sikerült is, de az egyik órában, amikor munkanapon a munkájuk elszólította őket is a területről, azonnal felzúgtak a fűrészek és pillanatok alatt lekaszabolták a fákat.

Ez a tervezett ütem

Az önkormányzati lap főszerkesztője, a gyurcsányista propaganda kulcsembere ekkor cinikusan, a tiltakozásokról, a fairtásról szót sem ejtve, „tervezett ütemben haladó” fejlesztést emlegetett cikkében. Ebben idézte az egyik baloldali képviselőt is, aki azt állította, hogy „az árusokkal és a vásárlókkal is egyeztetett” a piacról. Ugyanez a városházi propagandatermék azonban a piacépítésről 2021-ben közölt írásában arról számolt be, hogy a baloldali koalíció névadó egyesülete várja a helyiek javaslatait e-mailen.

Valódi álegyeztetés volt

A „lakossági” e-maileztető egyeztetésről nagyon kevesen értesültek, de ha többen is tudtak volna róla, elkotyogta a propaganda lap, hogy az valójában csak álegyeztetés. Az egyesületi elnök ugyanis már akkor, tehát lassan három éve bevallotta, hogy „a piacra vonatkozóan a lehetőségek kötöttek” és csak a környezetet illetően várják a javaslatokat.