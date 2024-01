Nagy roham van az üzletekben a téli árleszállítások miatt is.

Így akár több 10 százalékos kedvezménnyel, vagy akár fél áron is hozzájuthatunk egy-egy termékhez. Ebben az időszakban főleg az évszakhoz illő termékeket lehet jelentős kedvezménnyel megvásárolni. A kabátok, sapkák-sálak között nem árt körülnézni, ezeket is sok helyen olcsóbban szerezhetjük be most. A leleményes vásárlók közül sokan keresik ilyenkor a decemberben el nem adott karácsonyfadíszeket, fényfüzéreket, csomagolópapírokat. Ezeket általában pár száz forintért kínálják, nem mennek ki a divatból, idén is hasznát tudjuk majd venni. Annak, aki spórolni szeretne, megéri ezeket most megvenni, és eltenni a következő karácsonyig.

Mint arra a fogyasztóvédelem szakemberei időről időre felhívják a figyelmet, ne tévesszenek meg senkit a túl jónak hangzó akciók, minden esetben érdemes megvizsgálni, hogy a terméken a korábbi ár fel van-e tüntetve és ha igen, akkor a régebbi ár megfelel-e a valóságnak, vagyis az adott kereskedőnél valóban az volt a legalacsonyabb ár a leárazás bejelentését megelőző 30 napban. A szabályok betartását a fogyasztóvédelem az online térben is gyakran ellenőrzi.