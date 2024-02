A farsangi időszak elmaradhatatlan édes étele a fánk, amely többféle összetevőből készülhet. Alapanyagként használhatunk lisztet, élesztőt, tojást, citromhéjat, tejet, vajat margarint, illetve a hűtőszekrényben kallódó élelmiszereket is hasznosíthatjuk a fánk készítésekor. Így például a már kibontott tejföl, vagy lejárathoz közeli joghurt a tésztába belekeverhető, de más jellegű maradékok is felhasználhatók. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Maradék nélkül programjának javaslata szerint jó alapanyag lehet a hétvégi ebédből megmaradt burgonyapüré, vagy akár egy ráncosabb héjú, de még fogyasztásra alkalmas alma. A hagyományos szalagos fánk töltéséhez is használhatunk feleslegben lévő szószokat, önteteket, krémeket, pudingokat.