A farsangról egyébként mindenkinek a fánk jut eszébe, mint étel, így ezt a finomságot egyfajta vidámság lengi körül, ami tökéletesen illik ehhez az ünnepi időszakhoz, amely amúgy is hagyományosan az öröm, a szórakozás és a kikapcsolódás ideje. Még az elkészítése is örömteli, főleg, hogyha még társaság is van, mert ilyenkor összegyűlik mindenki, hogy segítsenek, vagy várják, hogy az első fánkok kisüljenek, és rögtön lecsaphassanak rá.

A Pécsi Vásárcsarnok céljai között szerepelt mindig is, hogy közösséget építsen, valamint ápolja a hagyományokat. Ezzel a versennyel is e két célt szolgálják, és a közösség összekovácsolása a szemünk előtt is megvalósult. Nem volt tolakodás, az emberek beszélgettek, megvitatták egymással a fánkok állagát, ízét, hogy aztán nagy dilemmában végül meghozzák a döntést. Mi is végig kóstoltuk a sort, hogy rájöjjünk, hogy nehéz dolguk van a szavazóknak.

A fánk szerelmesei vagy egyszerűen csak az édesszájúak egészen február 8-ig kóstolhatják meg mindennap délután 1 és 3 óra között a négy vendéglátóegység – Mama lángos, Sültetvény, Sanghai Büfé, Harap-6 – által készített finomságokat. A szavazatokat pedig kedvencükre a kihelyezett urnákba tudják leadni.