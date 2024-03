A korábbi elemzés szerint a BYD érkezése már januárban rögtön élénkülést hozott a szegedi lakóingatlanok iránti keresletben, de ami a februári adatokat illeti, azok esetében már messze nem túlzás valóságos ingatlan-boom-ról beszélni. Ráadásul az országosan egyedülálló mértékű növekedés nemcsak Szeged lakáspiacán csapódik le, hanem egész Csongrád-Csanád vármegyében érzékelhető.

Balogh László a Dunántúli Naplónak eljuttatott elemzésében példaként említette, hogy Csongrád-Csanádban több mint 80 százalékkal nőtt a kereslet tavaly februárhoz képest. „Ez pedig elsősorban a kínai autógyár, a BYD Szegedre tervezett beruházásának köszönhető” – mutatott rá a vezető gazdasági szakértő.

A pécsi Fidesz január eleji évindító sajtótájékoztatóján – mint arról akkor beszámoltunk - Hoppál Péter országgyűlési képviselő és Csizmadia Péter, aki immár a jobboldal pécsi polgármesterjelöltje kiemelte, hogy a világ legnagyobb elektromos autógyára, a BYD először Pécsett tájékozódott.

A Nemzeti Befektetési Ügynökség első ízben Pécsre hozta a tulajdonosokat, de a baloldali városvezetés nem volt képes lehetőséget kínálni arra, hogy ez a beruházás Pécsre jöjjön, ami több ezer munkahelyet és milliárdnyi iparűzési adót jelentett volna – hangsúlyozták.



Közben egy másik nagyberuházó is Szegedre tart, Pécs helyett

Február közepén lapunk azt is megírta, hogy bár egyelőre hivatalosan még nem jelentették be, de tavaly nyár óta kommunikálnak róla különböző kormányzati és befektetői szinten is, hogy a német Rheinmetall is Szegedre tart, ahol a hadiipari vállalat a civil tevékenységének részeként hidrogént és e-mobilitási alkatrészeket gyártó üzemet létesít. Ám nem csupán a gyártást vinné Szegedre a Rheinmetall, hanem a kutatás-fejlesztést is, hiszen az összeszerelő üzem mellett itt lenne egy lézertechnológia-bázis is. A beruházást magát a Szegedi Tudományegyetem tudományos ipari parkjába, a kivitelezési szakaszban tartó Science Parkba költöztetnék, ez pedig más cégekre is jó hatással lenne.