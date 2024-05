Zivatarok, szupercellák tarkították a mögöttünk hagyott 4 napot, melyeket több helyen felhőszakadás is kísért. A pünkösdi hosszú hétvége alatt lehulló csapadék az egész országban enyhítette az aszályos időszakot, helyenként azonban jégeső is kísérte a viharokat. Mivel az esős periódusokat napos időszakok váltották – helyenként a 30 fokot is meghaladta a hőmérséklet –, ez újabb táptalaja volt a további zivatarok kialakulásának.

Országszerte hullott csapadék, késő délután a légköri feltételek adottak voltak szupercellák kialakulásához. Péntek délután több szupercella alakult ki a Dunántúlon, melyek közül a leghevesebb 4 óra után érte el Székesfehérvárt, majd a Velencei-tó irányából közelítette a fővárost.