Főként az ország déli részében 80-90 km/h-t meghaladó lökések is előfordulhatnak. A hidegfront mentén zivatarok is várhatóak, amelyekhez a déli országrészben 90-110 km/h-s lökések is társulhatnak, de egy-egy intenzívebb gócban 110 km/h feletti lökés sem kizárt, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Várható időjárás Baranyában (Forrás: koponyeg.hu)

Péntek

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és országszerte várható kiadós eső, zápor. Délután zivatarok is lehetnek. Némi napsütés délen, majd délutántól északnyugat felől várható. Az északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik. 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombat

Változóan felhős időre számíthatunk, délelőtt több napsütéssel. Elszórtan alakul ki nyugat felől újabb eső, zápor. 17 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap

Északon, északkeleten tartósabban rétegfelhős, párás időre van kilátás; míg máshol fátyolfelhők szűrte napsütés is valószínű. A déli szél megerősödik. Északkeleten 13, máshol 20 fok körül várható a csúcsérték.