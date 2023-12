Ez már kopog Tegnap, 8:24

Kicsit bekeményít a tél, hideg lesz és erős szél

Szigorúbb arcát mutatja most a december. Ma már kifejezetten hideg lesz, amire még a szél is ráerősít. Közérzetünket is befolyásolja a változás.

Fotó: Knap Zoltán

Vasárnap az ország nagy részén már sok napsütésre számíthatunk, több felhő északkeleten és keleten lehet az égen. Északkeleten helyenként még kisebb havazásra számítani kell, északon pedig elszórtan futó hózáporok is kialakulhatnak, illetve reggel még a Dunántúl déli tájain szállingózhat a hó. Sokfelé élénk, erős, kezdetben a Bakony térségében viharos lesz az északnyugati szél. Reggel -9 és -1 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Napközben -3 és +3 fok közötti értékeket mérhetünk.

Hétfőn legfeljebb kezdetben északkeleten alakulhat ki egy-egy gyenge hózápor, máshol csapadék nem várható. Sokfelé számíthatunk többórás napsütésre, de délután nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek a Dunántúl fölé. A Dunántúlon többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a déli-délkeleti szél. Reggel a fagyra érzékeny helyeken akár -10 fok alatti minimumokat is mutathatnak a hőmérők. Kora délután -4 és +3 fok közötti értékeket mérhetünk. Orvosmeteorológia Vasárnap időjárási front nem lesz felettünk, de a hideg idő miatt az érzékenyek körében hidegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás-ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszullét egyaránt előfordulhat. Felerősödhetnek a kopásos erdetű ízületi fájdalmak. A szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Sokfelé több órára kisüt a nap, ami jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, de alacsony lesz a hő- és komfortérzetünk. Öltözzünk melegen, téliesen, illetve rétegesen, ugyanis hideg, sokfelé szeles idő várható. Immunrendszerünk erősítése érdekében fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket, és ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről sem!

