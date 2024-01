A Duna-Tisza közén, a Tisza mentén és a Dunántúl nyugati részén lehetnek egész nap zárt felhőzettel borított tájak. Előbbi vidékeken hószállingózás is előfordulhat, de eleinte még a keleti megyékben is lehet erre számítani. Másutt akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Az északias szél a Dunántúlon és a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, főként a Bakonyban és a Zemplénben erős széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően -1 és +4 fok között alakul. Késő estére -6 és -1 fok közé hűl le a levegő.

Szombat

Általában derült vagy gyengén felhős, az északi és a keleti országrészben változóan felhős idő várható. Csapadék általában nem lesz, de az északkeleti határ közelében néhol előfordulhat hószállingózás. A nyugati, északnyugati szél sokfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között alakul.

Vasárnap

Gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég. Csapadék általában nem várható, de az északi, északkeleti határ közelében néhol előfordulhat hószállingózás, havas eső. A nyugati, északnyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban a fagyzugos vidékeket leszámítva általában -7 és -2, kora délután 1 és 7 fok között alakul a hőmérséklet.