Szerdán sok felhő lesz felettünk, hosszabb naposabb időszakok a Dunántúlon lehetnek. Többfelé kell számítani időnként esőre, záporra, helyenként zivatar is kialakulhat, illetve apró szemű jég is eshet. A keleti és az északkeleti tájak kivételével sokfelé élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalra a szélcsendesebb tájakon foltokban pára, köd képződhet. Kora reggel 0 és 7, délután 12 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön a napos-gomolyfelhős időben több tájegységünkön kell számítani záporokra, néhol az ég is megdörrenhet, valamint apró szemű jég is kísérheti a záporokat, viszont kezdetben a Tiszántúlon tartósabb eső is kialakulhat. Sokfelé élénk, erős lesz az északias szél. A minimumok 1 és 7, a maximumok 12 és 16 fok között alakulnak.

Orvosmeteorológia

Szerdán elsősorban hidegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, így az arra érzékenyek fejfájást, görcsös- és kopásos jellegű ízületi panaszokat is tapasztalhatnak.

A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, a szél ingerlékenységet, nyugtalanságot is kiválthat.

Nehéz nap vár a szív- és keringési rendszer betegségeivel élőkre is, ők szédülést, rosszullétet tapasztalhatnak, ingadozhat a vérnyomás.

Alacsony lesz hő- és komfortérzetünk, nagy lesz a megfázásveszély, ezért ajánlott a réteges öltözet.

Immunrendszerünk erősítése érdekében fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket! Ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről sem!