Letért az útról, majd többször megpördülve a szántóföldön állt meg egy személyautó Nagyváty külterületén vasárnap hajnalban. Az esethez a szigetvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az autót. De Szigetváron is balesethez vonultak a szigetvári hivatásosak. Személyautó és motor ütközött össze délután. Itt is áramtalanították a járműveket.