A hétvégén Baranyában több szabadtéri tűzeset volt. Szombat délelőtt Tófű közelében háromezer szalmabála kapott lángra, és a tűz átterjedt a közeli erdős területre. A kiérkező komlói, bonyhádi, dombóvári hivatásos és szászvári önkéntes tűzoltók a fás terület eloltását követően az égő bálákat felügyelet mellett hagyták elégni. Alig fejeződött be az oltás, máris újabb jelzés érkezett a katasztrófavédelem ügyeletére.

Forrás: Pécs HTP

Gazos, bokros terület égett Hosszúheténynél. A lángok körülbelül három hektáron pusztítottak, a pécsi hivatásos-, valamint palkonyai, pécsi és hosszúhetényi önkéntes tűzoltók több irányból eloltották a tüzet. Alig fél órával a hetényi tűzeset után, Patosfán csaptak fel a lángok, ahol háromszáz négyzetméteren égett tarló, míg vasárnap háromszáz négyzetméter aljnövényzet égett a pécsi Kálvária dombon.

Forrás: Pécs HTP

– Esőt nem tudunk csinálni, de a tüzet meg tudjuk akadályozni – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán megosztott videóban a katasztrófavédelem, hozzátették, hogy tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban. Ennek idején tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a vasút és a közút menti fásításokban, ezek körülbelül 200 méteres körzetében, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.

Forrás: Sásd KVŐ

Jótanácsok

Egy apró szikra, parázs elegendő ahhoz, hogy a száraz avar, gazos terület lángra kapjon, majd többhektárnyi terület semmisüljön meg. A szabadtéri tüzek legtöbbször gondatlanságból – például egy eldobott cigaretta vagy égetés miatt – keletkeznek, persze előfordulnak más esetek is. A katasztrófavédelem felhívja arra is a figyelmet, hogy az otthoni kerti grillezés alkalmával tartsuk be a tűzgyújtás általános szabályait, ne hagyjuk ott a grillt, mindig legyen kéznél víz, hogy ha baj történne.