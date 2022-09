Hétköznap délelőtt Ignácz József szokása szerint sétáltatta a kutyájukat, majd már hazafelé tartva pár percre a házuktól (a somogyi buszfordulónál) egy otthonából kiszabadult kutya rájuk rontott és megtámadta őket. Luckyt, a Shiba Inu fajtájú kutyát és gazdáját a támadó állat azonnal a földre teperte, majd – mint József fogalmazott – szó szerint kivégezte. A férfit mentő vitte kórházba a sérülései miatt.

– A szívünk megszakadt, nekünk Lucky volt a négylábú gyerekünk, a családunk minden tagja összeomlott. A szomszédok sorba fejezik ki részvétüket, mert mindenki nagyon szerette a kutyusunkat. Egészséges, vidám, játékos, barátságos kutya volt. Bízunk a rendőrség munkájában, és hogy mielőbb megtalálják a támadó kutya gazdáját

– mondta Julianna, József felesége.

A rendőrség helyszínelést végzett az eset után, az állatorvos is jegyzőkönyvet vett fel, és azóta is folyamatosan tájékoztatják a hivatalos szervek a sértett családot a folyamatban lévő ügyről. Úgy tudjuk, hogy megkeresték a támadó kutya gazdáját is, és természetesen vizsgálni fogják, hogy ő megfelelő körülményeket biztosított-e az állat számára. A helyiek úgy tapasztalták, hogy a támadó kutya a gazdája közelében nem feltétlenül agresszív, de amikor egyedül van, falkavezérré válik, és erőszakos lesz.

József elmondta, a támadáskor felkapta Luckyt, de az agresszív kutya mindkettőjüket a földre rántotta. Ennek következtében mindkét keze és a füle is megsérült, illetve a sürgősségin azt is megállapították, hogy a jobb kezén a kisujját úgy harapta meg az állat, hogy az egyik ujjpercében eltörött a csont, amely 8 napon túl gyógyuló sérülésnek számít.