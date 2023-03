Négy fiatalt ítélt el a napokban a Pécsi Törvényszék, akik nevéhez több tűzeset is fűződik. A fiatalok első tüzes produkciója 2018 őszére nyúlik vissza. A most elítélt négyfős társaságból hárman gondolták úgy, hogy egy kis csínytevést hajtanak végre. Pécsett egy víztorony közelében lévő erdei tisztáson a száraz aljnövényzeten öngyújtóval begyújtottak egy szemétkupacot, amitől az aljnövényzet és a szemeteskupac is lángra kapott. A fiatalok a 25 négyzetméteres területen égő tüzet később magára hagyták. Hogy nagyobb baj nem történt, hogy a közeli fák, magas bokrok és a lakóházak nem kaptak lángra, az annak volt köszönhető, hogy a járókelők értesítették a tűzoltókat.

Az első tűzeset után négy hónap telt el, mikor a fiatalok közül ketten úgy gondolták, hogy újra kipróbálják tüzes mutatványukat. Akkor már nem Pécsen gyújtogattak, hanem egy baranyai kistelepülés közelében lévő energianád- és energianyár-ültetvénynél gyújtották meg az aljnövényzetet. A tűzesethez a sellyei, szigetvári és siklósi tűzoltók vonultak, akik a helyszínt csak gyalogosan tudták megközelíteni, így a beavatkozás kéziszerszámokkal és puttonyfecskendő segítségével történt. A tűzeset miatt a növényzet 1,8 hektár területen égett le, több mint egymillió forint kár keletkezett.

2019 április elején az éjszakai órákban az elsőrendű fiatalkorú vádlott egy korábbi baranyai település külterületén található másik energianád-ültetvényen – szintén a száraz aljnövényzet meg­gyújtásával – a növényeket felgyújtotta, és ezzel közel 1,5 millió forint kárt okozott. Emberi beavatkozás nélkül a tűz ebben az esetben is átterjedhetett volna lakott településekre.

Az ügyészség fellebbezése folytán másodfokon eljáró Pécsi Törvényszék a napokban megtartott tanácsülésen meghozott ítéletével az elsőfokú ítélet negyedrendű vádlottra vonatkozó részét megváltoztatta. Így a bíróság jogerősen az elsőrendű vádlottat közveszélyokozás bűntette és rongálás bűntette miatt egy év nyolc hónap – végrehajtásában három év próbaidőre felfüggesztett – fiatalkorúak fogházára, a másodrendű vádlottat társtettesként elkövetett közveszélyokozás bűntette miatt nyolc hónap – végrehajtásában kettő év próbaidőre felfüggesztett – fiatalkorúak fogházára, a harmadrendű vádlottat társtettesként elkövetett közveszélyokozás bűntette miatt egy év – végrehajtásában kettő év próbaidőre felfüggesztett – fiatalkorúak fogházára, míg a negyedrendű vádlottat – mint visszaesőt – társtettesként elkövetett közveszélyokozás bűntette miatt kettő év börtönre és három év közügyektől eltiltásra ítélte. Megállapította, hogy a negyedrendű vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.