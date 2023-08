Az első hazai kötéltechnikai viadalt a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyolcadik kerületi hivatásos tűzoltóiból álló csapat nyerte, irányítójuk, Csiszár András érdemelte ki a legjobb csapatvezetőnek járó elismerést is. A második a Mohácsi Speciális Mentők csapata lett, ők vihették haza a legjobb egészségügyi ellátást nyújtó csapatnak járó díjat is. A képzeletbeli dobogó legalsó fokára a Kispesti Tűzoltók néven induló egység állhatott fel, egyben őket választották a legvidámabb csapatnak is. A negyedik helyet a tiszaújvárosi Mentés Másként nevű team érte el, ötödik lett a paksi Atom, hatodik helyen végzett a Budapest Alpin Team, megelőzve a Budavári Tűzoltókat. A nők bár derekasan helytálltak, sorrendben a nyolcadikak lettek, viszont az övék lett a legkreatívabb csapatnév a ResCuties elnevezésért.

A szombat esti záró rendezvényen Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató-helyettese adta át a díjakat, és gratulált a versenyzőknek. A tábornok elsősorban megköszönte a szervezőknek a kitűnő munkát, a csapatoknak a szorgalmas felkészülést, és hangsúlyozta, amikor valaki bajba kerül, olyankor nem számít honnan, kitől érkezik a segítség, csak az a fontos, hogy az a segítség professzionális legyen. Legalább annyira, mint amennyire az első magyar kötéltechnikai verseny résztvevői – fogalmazott a tábornok.