Egy igazán esős napon a reggeli órákban felszálltunk a 2-es járatra, és elbuszoztunk Fehérhegyig. A szokásos reggeli zsúfoltság mellett a busz tisztasága is hagyott kivetni valót maga után, egy alapos takarítás nem ártott volna. Az ablakról egy ujjnyi port is le lehetett húzni. Arról nem is beszélve, hogy a hátsó ajtó minősége is megkérdőjelezhető volt. Valószínűleg a három nagy rés, amelyeken még ki is láttunk, nem a műszaki tökéletességről árulkodott.

Visszafele a 4-esen csak az Árkádig közlekedtünk, bár inkább ne tettük volna. A szokásos heringparti jellemezte ezt a járatot, ahol még levegő sem volt. Annyira nyomorogtak az utasok, hogy a leszállásnál egy „kedves” hölgy el is mondta a véleményét utazókról: ,,Ha ennyire siet valaki, akkor menjen taxival.” A bérlet felfoghatatlan drágasága és az állandó késések miatt valószínűleg sokaknak eszébe jutott ez az alternatív mód. Azonban be kell látni, hogy nem az utasokon múlott a járatritkítás, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy egyetlen egy tükén se lehet kényelmesen utazni.