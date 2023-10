A portál beszámolója alapján a férfi mobiltelefonja még kicseng, ám válasz nem érkezik. Az eltűnt férfi Pécsen, a Máltai Szeretetszolgálatnál dolgozik, onnan indult hazafelé egy 1500-as fehér Ladával, amikor eltűnt. Lánya aggódva keresi édesapját.

– Vasárnap bezárták az épületet egy kolléganőjével, akit még elvitt autóval Pécsen belül. Ezután (egy kamerafelvétel alapján) kifelé ment a városból Pécsvárad felé, de oda már nem érkezett meg – nyilatkozta a Ripostnak a férfi volt felesége.

Lászlót egyes források szerint azóta állítólag a pécsi vásárcsarnoknál látták, ahogy egy idősebb hölggyel pakolt az autójába, ám ezt az információt még nem vetették egybe a térfigyelő kamerák által látottakkal.

„László mobiltelefonja egyelőre kicseng, a rendőrök be is mérték azt, így valamennyire leszűkítve azt a területet, ahol a férfi lehet. Várható, hogy az eltűntek keresésével foglalkozó civil szervezetek is bekapcsolódnak a keresésbe. Addig is fontos, hogy Pécs külső részein, különös tekintettel Bogád és Homoktető környékére, mindenki nyitott szemmel járjon, és azonnal értesítse a Komlói Rendőrkapitányságot, ha meglátják Lászlót. A férfi eltűnésekor rövid farmernadrágot és egy piros, Máltai Szeretetszolgálatos pólót viselt, festett fekete haja van és barna szeme, és egy piros hátizsák van nála” – olvasható.

László körözési adatlapja a Police.hu-n is elérhető.