A rendőrök hamar azonosították a férfit, majd pár óra múlva el is fogták. Előállították, kihallgatták, majd őrizete vették. Az is kiderült, hogy a férfinak a történtek mellett más folyamatban lévő ügyei is vannak, amelyek kivétel nélkül vagyon elleni bűncselekmények. Csak pár nap telt el azóta, hogy legutóbb kihallgatták – akkor egy ágyneműtartóból kellett előállítani –, ezért a bűnismétlés és elrejtőzés veszélye miatt kezdeményezték a letartóztatását is.

A 19 éves férfi ellen rablás és többrendbeli lopás miatt nyomoz a Mohácsi Rendőrkapitányság.