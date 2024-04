A ROADPOL akció keretében, amely a Speedmarathon nevet kapta, huszonnégy órás összeurópai sebességellenőrzést tartanak minden évben, így a baranyai utakon is több helyen lehetett traffipaxozásra számítani. Az elmúlt évek magyarországi tapasztalatai alapján a kampány idején az ellenőrzött járművezetők 98%-a az előírásoknak megfelelően választotta meg haladási sebességét.

Fotó: Laufer László

A Speedmarathon keretében 24 órás időtartamban mértek a közutakon

A sebességellenőrzési kampány ideje alatt – április 19-én 6 és április 20-án 6 óra között – ténylegesen huszonnégy óra időtartamban, a rendelkezésre álló valamennyi változtatható helyű Komplex Közlekedési Ellenőrzési Pont és menet közbeni sebességmérő készülök használatba került a magyar közutakon.

Az egyik kijelölt baranyai helyszínen meg tudtuk, hogy a kampány ötlete Németországból származik, ahol tíz évvel ezelőtt az egyik szövetségi állam lakosait kérték meg a hatóság munkatársai, hogy szavazzanak arra a helyre, ahol sebességellenőrzést szeretnének. Ez a német ötlet nemzetközileg nagy tetszést aratott és azóta minden évben valamennyi ROADPOL tagállam alkalmazza, köztük Magyarország is.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság is a sebesség ellenőrzési helyek kijelölése során figyelembe vette a lakosság véleményét arra vonatkozóan, hogy a Speedmarathon időszakában hol kerüljön sor sebességellenőrzésre. Fontos tudni, hogy a kampány során is, ha szükséges volt, akkor a jogsértésekkel szemben is felléptek a rendőrök.

A baranyai lakosoknak április elején volt lehetőségük arra, hogy elküldjék javaslataikat, amely során ötvenhét helyszínre hívták fel a rendőrség figyelmét. A lakosság jelzései alapján, a javasolt helyszínek adottságainak és a közlekedésbiztonsági helyzetének ismeretében a főkapitányság harmincnyolc ellenőrzési pontot választott ki, amelyről a nyilvánosságot is tájékoztatták. A lista elérhető volt a magyar Rendőrség honlapján.

A halálos baleseteknek egyik legnagyobb tényezője a gyorshajtás.

Így a Speedmarathon elsődleges célja közé tartozik az, hogy tudatosítsák az emberekben a sebességtúllépés veszélyességét, de ez a kezdeményezés csak az egyik összetevője annak a stratégiának, amellyel csökkenteni szeretnék a halálos balesetek számát.