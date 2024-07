Pedig a jelenség nem köthető csak a téli fűtési szezonhoz, mert ilyenkor is működtetünk otthonainkban nyílt égésterű berendezéseket, például fürdőszobai vízmelegítőt, ezért is fontos nyáron is a CO érzékelő működtetése, amely időben felhívja a figyelmet a mérgező gáz jelenlétére.

A nagy melegben a kémények belső hőmérséklete hidegebb, mint a külső hőmérséklet, a beszorult hideg levegő pedig néhol nem engedi kiáramolni az égésterméket. Az úgynevezett „légdugó” jelenség miatt az égéstermék visszaáramlik a vízmelegítőbe, és másodpercek alatt mérgező szén-monoxid jöhet létre.