Ha a gondolatkísérletet folytatjuk, akkor a számok azt mutatják, hogy a 2019-ben megválasztott baloldali képviselőcsoport egyéni jelöltjeire leadott voksok száma 22 ezer körül alakult, miközben a Fidesz-KDNP-ÖPE által indított jelöltekre 20 ezer voks érkezett, így a baloldal előnye akár el is tűnne a voksok számát illetően, de az is kiderülne, hogy a választók 2019-ben nem erre a csonkakoalícióra adták le a legtöbb szavazatot. A jelenlegi polgármester fölénye is alaposan elolvadna, hiszen nagyjából 6000 vokssal kapott többet a jobboldali kihívójánál, miközben az LMP-s Kóbor 1900-at, ha ezt hozzá is írjuk a polgármester eredményéhez, akkor is kérdéses, hogy vajon hány LMP-s választó volna hajlandó arra a városvezetőre szavazni – a Pécsi Hőerőmű élén végzett tevékenységéről nem szólva – , akit a Gyurcsány Ferenc jelenlegi és egykori pártjai segítenek, hogy később beemelje ezen pártok prominenseit a hatalomba.