Másfél hete közös sajtótájékoztatón számolt be a mecseki tervekről Ruzsa Csaba, Pécs alpolgármestere és Kóbor József LMP-s zöldbiztos, aki azt követően, hogy beült az MSZP-DK-Jobbik koalícióba, bizottsági elnöki helyet is kapott. A tervek között szerepelt a libegő is, a baloldal szerint 600-800 millióba kerülő beruházás 50-100 ezer turistát vonzhat és a Niké-szobor mellől indulna, majd pedig a Mandulás-kempingben lenne megállója, s végül a Misinán szállhatnánk ki belőle.