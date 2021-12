Závoczky Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatója hangsúlyozta, a munkálatok során kiemelten figyeltek a Pintér-villa korabeli enteriőrjének megőrzésére. Láthatóvá váltak a míves faburkolatok, s a helyiségnek funkciót is adtak: tárgyalószobai rendeltetése mellett vezetéssel csoportok is felkereshetik, és megtekinthetik a Natura 2000 tematikájú rejtett installációt is.