Az ügy a gazdasági és költségvetési bizottság elé került, ahol hiába tudakolta azt a grémium fideszes tagja, Barkóczi Csaba, hogy pontosan mire is szánják ezt a pénzt, nem kapott rá pontos és érdemi választ még a közgazdász végzettségű szocialista bizottsági elnöktől, Schmuck Rolandtól sem. Ezért magunk is megkerestük az MSZP-s politikust, hogy megtudjuk, pontosan mire is fordítják ezt az összeget, vagy miért nem határoztak meg sokkal nagyobb, vagy éppen sokkal kisebb összeget, illetve szerinte ez a lépés mennyiben segíti elő az átláthatóságot? A politikus azonban csak részben válaszolt, illetve kitért a válasz elől.



Schmuck Roland arra hivatkozott, hogy a gazdaságban „jelentős áremelkedés tapasztalható”, mely befolyásolja az önkormányzati cégek, intézmények költségszintjét is. Korábban két közgyűlés között a polgármester 50 millió forintos keretösszegről dönthetett, de ez nem szavatolja a működés biztonságát. A működésbiztonsági keret célja, hogy az év végi zárás és a jövő év kezdése zökkenőmentesen megvalósítható legyen mind az önkormányzati cégeknél, mind az intézményeknél, tehát a bérek és más költségek, például a rezsiköltségek kifizetésében ne történjen fennakadás. Szerinte a polgármester majd be fog számolni a kifizetésekről – mondta.

Barkóczi Csaba szerint azonban valótlant állít az elnök, hiszen valóban volt áremelkedés, de nem tizenkétszeres mértékű, mint amilyen arányban meg akarják emelni 50 millióról 600 millióra a polgármesteri keretet.

– Rendkívüli testületi ülést is össze lehetne hívni az ügyben – javasolta, majd hozzáfűzte: „Péterffy Attila nagyobb átláthatóságot és demokráciát ígért a pécsieknek, ehhez képest úgy viselkedik, mintha a városnak ő lenne a kiskirálya”.