– A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány 1996-ban jött létre, és nagy utat tett meg az elmúlt 25 évben. Honnan hova jutott az alapítvány?

–A Mathias Corvinus Collegium alapítóit az induláskor is egy cél vezérelte: segíteni és támogatni a legtehetségesebb magyar fiatalokat. Ez a cél az elmúlt 25 évben semmit sem változott, sőt, sokkal inkább a fokozatváltás jellemezte az elmúlt évünket: a tehetséggondozási tevékenységünket immáron 14 magyarországi és 9 Kárpát-medencei helyszínen biztosítjuk, 2022. januárjától több mint 4100 diák bevonásával. Az MCC márkát erősíti továbbá a 2021 óta önállóan működő könyvkiadó, a nemrég bejelentett Tanuláskutató Intézet és Ifjúságkutató Intézet, és az idén nyáron először megrendezett MCC Fesztivál.

– Sokan sokat beszélnek tehetséggondozásról. Hogy kell ezt elképzelni a mindennapokban?

– Úgy szoktunk fogalmazni, hogy az MCC ott kezdődik, ahol a hagyományos, nappali oktatás véget ér. A kiscsoportos foglalkozásainkkal, programjainkkal egy olyan értékalapú világba kalauzoljuk el a fiatalokat, amellyel nem, vagy nem ilyen módszerekkel találkoznának a köznevelési intézményekben; mindezt ráadásul teljesen ingyenesen. Az általános iskolásoknak élményalapú, hétvégi programok érhetők el, ahol a tudományok széles tárházat próbáljuk bemutatni a kémiai kísérletektől a pénzügyi ismereteken át a drónozástól a retorikáig. A középiskolásoknál megjelennek az idegen nyelvek, a csoportmunkán alapuló feladatok, valamint a személyes erősségek azonosítása, mely a pályaválasztás szempontjából kulcsfontosságú. Az egyetemistáinknak egy olyan támogató környezetet biztosítunk, amely az egyetemi tanulmányaikra épít, de olyan kiegészítő készségeket fejleszt, mellyel az egyetemen nem tudnak találkozni, mindeközben pedig biztosítjuk a lakhatásukat és szabad­idős programokkal is színesítjük mindennapjaikat. Csak ebben a félévben Stockholmban, New Yorkban, Washingtonban, Strasbourgban és Rómában is voltak hallgatóink.

– Az idei évtől Pécsett is elérhető mind a három program. Milyen volt az őszi indulás?

– Annak ellenére, hogy Pécsett eddig csak az általános iskolásokat célzó Fiatal Tehetség Programunk volt jelen, nagy érdeklődés övezte a tavaszi és nyári felvételi időszakot is. Kollégáinkkal sokat dolgoztunk azon, hogy a középiskolás és az egyetemi korosztály is megismerkedjen az alapítvány tevékenységével. Mára azt mondhatom, hogy egy összetartó és tehetséges fiatalokból álló közösséget sikerült kovácsolni. Mivel az MCC kiemelt feladata, hogy a nagyvárosokban polgári estéket is szervezzen, büszkék vagyunk rá, hogy szeptembertől minden héten nyilvános rendezvényt szerveztünk a pécsi közönségnek.

– Hogyan tervezik a következő éveket Pécsett?

– Az MCC küldetése nemes feladat, hiszen lehetőséget kaptunk arra, hogy a tehetséges gyermekeknek, fiatal felnőtteknek és a pécsi lakosságnak nyújtott programjainkon keresztül formáljuk a városi közösségünk életét is. Pécsnek számos kulturális, tudományos és közösségi erőforrása van, ezért építkezésünk során a kiváló pécsi közoktatási intézmények, a PTE, valamint a regionális pedagógiai munkát végző szervezetek vezetőivel való aktív együttműködésre törekszünk. A középiskolások és az egyetemisták felvételije már most zajlik, jövő ősszel pedig már 2-2 évfolyam kezdi meg az MCC-s tanévet nálunk. A középiskolások 2022. január 30. napjáig, míg az egyetemisták 2022. január 3. napjáig adhatják be jelentkezésüket.

– Kiemelt jelentőségű fejlesztés a volt Nemzeti Kaszinó épületének felújítása, újragondolása. Hogyan áll most ez a beruházás?

– Célunk, hogy központjaink létrehozásával a legtöbb helyen nagy múltú, de elhanyagolt épületek felújításával hozzájáruljunk épített örökségünk megóvásához. A Nemzeti Kaszinó épületét szigorú műemlékvédelmi előírások mentén, a reformkori állapotnak megfelelően, 21. századi technológiával szeretnénk felújítani, melyben a város vezetése is támogatja törekvésünket. Az épület állapotfelmérési munkálatai befejeződtek; a tervek szerint jövőre megkezdődik a részletes tervezési és felújítási fázis.