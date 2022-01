Az önkormányzat a születő gyermekek családját anyagi támogatással is segíti.

– Reméljük, a szép tendencia a jövőben is folytatódik – tette hozzá a polgármester.

A növekvő gyerekszám az intézmények, az óvoda és az iskola kihasználása, valamint a település lakosságának szinten tartása miatt is fontos. A gyermekek és családok a Cipősdoboz Akció, valamint a Máltai Szeretetszolgálat és a karitászcsoportok jóvoltából is kaptak ajándékokat az ünnepek alkalmából.

A településen ez az első év, hogy lehet igényelni a Magyar Kormány által biztosított falusi csok támogatást, s úgy tűnik, népszerű a lehetőség, az elmúlt évben több házat is vásároltak új családok Bicsérden.

A polgármester elmondta, a jövőben terveznek új telkeket kialakítani, s kedvezményes telekvásárlás lehetővé tételével ösztönözni a letelepedést. A jelenleg ezer lakost számláló Bicsérd további ötszáz főt is elbírna, tette hozzá Vér József.

– Működik helyben orvosi rendelő, iskola, óvoda, nincsenek leépítések, vannak viszont munkalehetőségek, s jó összeköttetésben állunk a környékbeli baranyai településekkel – mondta a polgármester.

Az elmúlt időszakban a közlekedés terén is fejlődött Bicsérd, három-négy új buszjárat is indult, s fontos fejleményt jelentett pár évvel ezelőtt az utak javítása is, így könnyen megközelíthető többek között a közeli Zók, Aranyosgadány, Pellérd és Pécs is.



Hírközlő tábla is érkezik hamarosan

Bicsérden nemrég zárult le a szociálistűzifa-program, melynek keretén belül közel húsz család kapott támogatást. Ezenfelül még további tíz családot, akik ebből nem részesültek, az önkormányzat saját forrásaiból látott el tűzifával. A település modernizációjának keretén belül hamarosan elhelyeznek a Polgármesteri Hivatalnál egy LED-es hírközlő táblát, melyen a lakosság szövegek mellett képeket is láthat majd. Így lehetőség lesz az orvosok és védőnők rendelési idejét, a kutyaoltások időpontjait és egyéb információkat is megjeleníteni.