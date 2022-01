A kép készítője szerkesztőségünkbe is eljuttatta a képet, így megkerestük a Tüke Busz Zrt-t, hogy mi történhetett, illetve milyen eljárásokkal próbálják megelőzni a baleseteket.

Válaszainkat a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatójától, Bánkuti Istvántól kaptuk meg. A cég vezetője elmondta a bama.hu-nak, hogy a képen látható eset egyáltalán nem kirívó, hiszen egy egyszerű defekt történt. Mint fogalmazott, ahogy a személyautónk is defektet kaphat egy szögtől vagy padkától, annak ellenére, hogy kifogástalan a gumik állapota, úgy a buszokkal is megtörténik ez. Elmondta azt is, hogy hetente előfordul ilyen eset, amit a helyszínre érkező műszaki mentők azonnal orvosolnak. Természetesen miután a sofőr értesítette őket a galibáról.

Azt is megtudtuk, hogy ezek a gumik négyévszakosak, és kifejezetten ilyen a természetük, hogy a defekt esetén rögtön szakadnak.

A buszok műszaki állapotát egyébként egy külön ember ellenőrzi heti rendszerességgel, a gumik állapotáról, koráról is nyilvántartást vezetnek - zárta gondolatait a Tüke Busz Zrt. első embere.