A Móricz Zsigmond téri kutyafuttatóhoz legközelebb eső társasház lakóinak aláírásával juttatott el kérést a pécsi városházára Barkóczi Csaba fideszes képviselő hétfőn. A lakók csupán azt szeretnék elérni, hogy a házuktól, az ablakuk alól vigyék távolabb a kutyafuttatót. A képviselő két pécsi polgárral együtt vitte be az aláírásgyűjtő íveket hétfőn délelőtt a városházára.

– 2020 őszén létesült futtató a területen, erről azonban előzetesen a lakókkal nem egyeztetett az önkormányzat – mondta Barkóczi Csaba. – Emiatt egy hosszas huzavona alakult ki a társasház és az önkormányzat között. A lakók azt szeretnék, hogyha a park túlsó felére kerülne az ebek számára elkerített rész. Az állandó ugatás, illetve a nyári időszakban a további zajhatások, valamint a gazdákkal való konfliktusok ugyanis mind-mind megnehezítik a ház lakóinak az életét.

A kérelmezők azt mondják, nem a kutyások ellen vannak, hiszen valós igény van a futtatóra, ellenben azt szeretnék, ha az úgy működne, hogy a mindennapjaikat ne keserítse meg, a megszokott életük álljon helyre.

– Ennek érdekében szólaltam fel a pécsi közgyűlésben tavaly decemberben, ám Péterffy Attila pécsi polgármestertől semmitmondó választ kaptam. Látszik, hogy húzni akarja az időt, mert azt belátják, hogy a létesítmény elhibázott, de nem akarnak érdemben lépni – említette meg Barkóczi Csaba.

A lakóktól megtudtuk, volt, aki már birtokvédelmi eljárást kezdeményezett az önkormányzattal szemben, a többségük ellenben még bízik abban, hogy jogi eljárások nélkül is sikerül a baloldaliakkal dűlőre jutni. Amennyiben erre nem látnak lehetőséget, akkor perközösségben az ingatlanjaik több millió forintos értékvesztése miatt készek bírósági útra terelni az ügyet, hogy a jogos igényüknek érvényt szerezzenek.

Százezres ügy, milliós károk

A DK-s helyi képviselő, Auth István egyébként már korábban sem pártolta a társasházban élők kérését, inkább lekezelően beszélt arról, hogy szerinte amikor elkezdték építeni, akkor eszméltek fel, hogy oda épül, ahol korábban is kutyákat futtattak. Csakhogy a helyiek szerint az ő otthonaik ablakaitól alig tíz méterre található futtató kapcsán éppen őket, a leginkább érintetteket nem kérdezték meg, szerintük éppen azért, mert akkor kiderülhetett volna, hogy ők egyáltalán nem értenek egyet az építéssel. Lapunkkal korábban egy – névtelenséget kérő – lakó azt is közölte, hogy a különböző dokumentumokból az derült ki, hogy a DK-s képviselő saját indítványára hozták létre a futtatót, aki így az önkormányzati köztulajdonnal meglehetősen megkérdőjelezhető módon rendelkezett, ezért ha szükséges, akkor őt is mint magánszemélyt fogják beperelni sérelemdíjat követelve az ingatlanjaikban bekövetkezett értékcsökkenés miatt. Becslés szerint egyébként alig 150 ezer forintból meg lehetne oldani a létesítmény kerítéseinek az áthelyezését.