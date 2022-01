Visszatekintve 2021-re, nem volt könnyű az előző év kezdete, hiszen a pandémia folytatódott, igaz, a járvány egészével egyre felkészültebben néztünk szembe - kezdte Mohács polgármestere, Pávkovics Gábor az évértékelőjét.

Sajátos volt az időszak olyan szempontból is, hogy a járvány idején a polgármester egy személyben képviseli a képviselő-testületet, a fontosabb döntések előtt tájékoztattam a képviselőket és ki is kértem a véleményüket a várost érintő ügyekben. Kivételes helyzet volt, hogy a 2021-es költségvetést is egyedül írtam alá, de természetesen ez esetben is a fenti elvet követtem.

A már folyamatban lévő beruházásainkat folytattuk, a leglátványosabb ezek közül a nyáron átadott Selyemgyár. Leraktuk a kikötő alapkövét: a város történetének egyik legnagyobb, közel 8 milliárdos beruházása. Ha elkészül a kikötő és a híd, a korszerű úthálózattal, azzal megnyílhat az út, hogy meghatározó logisztikai bázissá váljunk. Javában épül az új bölcsőde is, a 800 milliós beruházás 112 kisgyerek befogadására lesz alkalmas. Befejeztük a szociális szféra infrastrukturális fejlesztéseit: a Gólya utcában 33 apartmanból álló épülettömb létesült, a szomszédban teljeskörű korszerűsítés történt.

Összesen több mint egymilliárd forintot fordítottunk a szociális ágazat modernizálására, ami ezúttal 13 intézményt érintett. Emellett újjávarázsoltunk óvodaudvart, mindenki láthatja az iskolák átépítését, újjászületését, bővítését.

Megtörtént a Bég-patak átfogó rehabilitációja, amelyre közel egymilliárd Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk. Végre magunk mögött tudhatjuk az Árok és a Fűzfa utca „örökös" csapadékvíz-elvezetési problémáit. A déli városrészben mintegy 500 milliós infrastrukturális beruházás segítségével 23 szociális bérlakás komplett felújítását tervezzük.

Itt említhető az Egészségügyi Alapellátó Szervezet megszüntetése, amely nem önálló intézmény: ők működtetik a háziorvosi szolgálatot, az éjszakai ügyeletet, az iskolaorvosi és a fogorvosi ellátást. A városgazdálkodási cégünk nyártól átvette az uszoda üzemeltetését. Nagyjából tíz évi fenntartás után került sor e lépésre. Kötöttünk egy megállapodást partnerünkkel, 5 éves időtartamra, hogy közösen működtetjük a Szent János Hotelt. Áttörést a Busójárás hozhat, ám a tényleges, teljes nyitásra csak tavasszal kínálkozik esély, a vírushelyzet enyhülése után.

2021 óta végre ismét olyan légkör uralkodik a városban, mint az előző polgármester ideje alatt. A világjárvány hatásai ellenére a helyi gazdaság helyzete és a város élete stabil.

A város minőségi sportélete is komolyan kihat arra, hogy az emberek miként érzik magukat ebben a több mint 900 éves városban. Az uszodát használó úszó és vízilabdázó gyerekek száma pár év alatt a többszörösére nőtt, de említhetünk más szakosztályokat is, ahol egyre több gyermek és fiatal sportol és edz. A megyei első osztályú futballcsapatunk feljutott az NB III-ba. Fiatal, zömmel mohácsi vagy környékbeli labdarúgók vívták ki e szép sikert, majdnem veretlenül végezve az élen.

Ki kell alakítanunk egy olyan városi applikációt, amely Mohács közigazgatási, idegenforgalmi információit egyaránt magukban foglalják, de ide sorolható a helyi szolgáltatások felsorolása vagy éppen annak lehetősége hogy ebédet rendeljünk. Egy QR-kód és egy okostelefon segítségével rengeteg hasznos információra tehetünk szert. A lehetőség a hozzánk érkező vendégek, kirándulók számára is adott lesz.

A városkártya kibocsátása, elindítása mellett számos érv szólt. Már körvonalazódott a kártyarendszer, bővítve a kört, hogy birtokosainak adjunk kedvezményt az uszodahasználatra, a múzeum vagy éppen a Busóudvar meglátogatására. Ennek kapcsán a vállalkozások bevonását ugyancsak fontosnak tartjuk, akik esetleg 5-8-10%-os kedvezményt adhatnának a kártyahasználóknak.

Legfőbb feladat, hogy Mohács gazdaságos üzemeltetése és stabilitása megmaradjon, a költségvetési egyensúly megteremtése. Dr. Hargitai János szokta megemlíteni olykor, hogy nem az a jó városvezető, amelyik költeni tud, hanem amelyik jól gazdálkodni képes. Idén számos nagyléptékű beruházást kell elindítanunk, ilyen például a TOP pluszos pályázati rendszer, amelynek keretén belül 4,3 milliárdos támogatást kaphatunk fejlesztési feladatokra. Foglalkoznunk kell azzal is, hogy elfogytak az értékesítésre kínált lakótelkeink. A lakóterületeinket bővíteni tudjuk, hogy a fiatal családok itt építkezzen, itt teremtsen otthont és ne menjenek el máshova, ne költözzön Pécsre, Budapestre és így tovább.

A kormányzat egyértelműen kinyilvánította azt a szándékát, hogy a Duna-hidat meg kívánja építeni, 2x2 sávos úttal. A központi szándék nem egyéb, mint hogy az Európai Újjáépítési Alap terhére valósuljanak meg a mohácsi beruházások. Készülnek a kiviteli tervek, s úgy vélem, év végére el kell, hogy jusson odáig e rendszer, hogy a választás utáni kormányzat - amely a reményeim szerint azonos lesz a jelenlegivel - az építkezés 2023-ban végre kezdetét veheti.

Amit pedig a feladatok sorában talán a legnehezebbnek érzek, az a Mohács 500. Hogy miért is nehéz 2022-ben egy négy évvel későbbi eseménysorról gondolkodni? Azért, mert idén is rengeteg feladatot kell elvégeznünk annak érdekében, hogy az ehhez köthető valamennyi beruházás, fejlesztés hiánytalanul elkészüljön 2026-ra. A Mohács 500 szempontjából 2022 nagyon meghatározó lesz. Minden erőmmel azon leszek, hogy a tervezett projektek hiánytalanul megvalósuljanak.

Végezetül mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, aki segítette a munkámat, úgy a szűkebb körömben ténykedő munkatársaknak, mint azoknak a mohácsiaknak, akik támogatnak, biztatnak, megerősítve abban, hogy jó irányba haladunk. A feladat sok és összetett, de a város jövője érdekében örömmel végzem.