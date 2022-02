Szentgyörgyváry Péter várkapitány elmondta, emellett az a tervük, hogy a helyiek között is központi szerepet töltsön be a Várkávézó.

Esti programokat terveznek egész évre, lesz borest, a tervek szerint visszatér a Borvár című rendezvény, és az idén többek között a „Randi a várban” program is várja majd a párokat. Tervben van az is, hogy nyáron alkalmanként a vár hivatalos zárása után is nyitva maradjon a Várkávézó, hogy a teraszon egy kellemes estét tudjanak eltölteni a vendégek.



Jelenleg egyébként a kávézó új arculatának kialakításán dolgoznak, hivatalosan jövő héttől várja a látogatókat. Szentgyörgyváry Pétertől azt is megtudtuk, hogy nem a Várkávézó lesz az egyedüli vendéglátóhely a környéken, ugyanis a tervek szerint a jövő hónap közepétől a várkertben lévő új szolgáltatóház is megnyitja kapuit, ahol még egy cukrászda-kávézó jellegű hely működtetésében gondolkodik a várkapitány.