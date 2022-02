Kellett ez nekünk? 1 órája

Kezdődik: a buszok járatcsökkentésére készül a baloldal

Miközben a háttérben már a tüntetés előkészületeit is megkezdte a szakszervezet, a baloldal is elismerte, hogy a sofőrhiány miatt is járatkimaradások vannak. Az érdemi béremelés helyett azonban inkább a menetrendet dolgozzák át.

Bóka Máté Bóka Máté

A város baloldali polgármestere, Péterffy Attila már nemet mondott a Tüke Busznál működő Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) azon kérésére, amivel 1265 forintról 1600 forintra emelték volna fel a busz­sofőrök alapórabérét. A polgármester azt állította, nagyjából 10 százalék körüli emelésre kerülhetne csak sor. A SZAKSZ viszont azért is indokoltnak tartotta a kérést, mert szerintük ezzel az elvándorlás is megállítható, hiszen jelenleg máshol jobb fizetéseket kaphatnak a sofőrök. Hofekker Ferenc, a szintén a Tüke Busznál működő Független Demokratikus Szakszervezet elnöke – akit képviselőjelöltként a Magyar Szocialista Párt is támogatott 2014-ben – egyébként maga is azt állította Péterffy korábbi kijelentése után, hogy „szakszervezetünk tagsága további tárgyalásokra adott megbízást a béremelés mértékének emelése érdekében”. Ugyanakkor a béremelésért érdemben lassan már egy éve harcol a SZAKSZ, amely elkezdte egy tüntetés előkészületeit is. Csizmadia Péter, fideszes frakcióvezető pedig hónapokkal ezelőtt már arra figyelmeztetett, hogy az elvándorlás a tömegközlekedés zavartalanságát is veszélyezteti, és egyre több járatkimaradásról érkeznek panaszok. Ezúttal úgy fogalmazott, hogy a baloldali városvezetés nem a sofőrök bérét emeli meg, hanem továbbra is tanácsadókra, tanácsnokokra, biztosokra, ügyvédekre, a megemelt képviselői és cégvezetői fizetésekre, azaz inkább a haverokra költi a város forrásait. A volt szocialista alpolgármester, Meixner András fiának, Meixner Barnának az irányítása alá került Biokom Kft. most menetrendi módosítást kezdeményezett – amelynek ez az egyik feladata is –, mert állításuk szerint az elmúlt negyedévben bizonyos járatokon „jelentős, 20–25 százalékos utascsökkenést tapasztaltak”. A menetrendi módosítással hetente több mint ötezer kilométerrel kevesebbet futnak a buszok, amivel közel hárommillió forint spórolnak meg. Az MSZP-közelinek tartott alpolgármester, Ruzsa Csaba által jegyzett városházi dokumentumban az áll, hogy a sofőrhiány miatt a feladatok ellátása nem zavartalan, „néha járatkimaradások” is előfordulnak. Ruzsa előterjesztését azonban maga a Bio­kom csatolt dokumentuma cáfolja, amely beismeri, hogy „a csúcsforgalmi időszakban rendszeresekké váltak a járatkimaradások”. Mindenesetre azt Ruzsa Csaba anyaga is leszögezi, hogy a kapacitáskihasználtság növelése érdekében csuklós helyett szóló autóbuszok közlekedtetése, járatok ritkítása várható több vonalon. A gépjárművezetők létszámához igazított feladatokat az új, osztott műszakos munkarend követi le. A baloldal már egy éve is azzal riogatott a kormánnyal szembeni hangulatkeltés érdekében, ha nem kapnak annyi pénzt, amennyit ők megszabtak, akkor például a helyi közösségi közlekedésben „járatok szűnnek meg, s a megmaradtak ritkábban járnak”.

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában