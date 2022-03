Olvasóink jelezték, hogy azt érzékelik, hogy több a vitás helyzet a futárcégekkel kapcsolatban. Munkatársunkkal az elmúlt hetekben két eset is történt, amikor vitába keveredett két különböző vállalattal: egyszer olyan helyzet állt elő, hogy nem ő maga vehette át a beépítésre váró értékes csomagot, ezért azt nem tudta ellenőrizni, aztán szakemberek is kételyt ébresztettek benne beszereléskor, mert sérültnek látták a csomagolást. A másik esetben pedig az adott napra – amikor megoldotta volna a személyes átvételt –küldött kézbesítési időpontnál az derült ki, hogy a csomag eleve nincs is a futárnál.

Mindkétszer a helyzet megoldódott – komoly bosszúságok után –, de a hivatali forrásaink utaltak arra, hogy hozzájuk is futnak be panaszok, amit a cégek közötti konkurenciaharc és a megnövekedett forgalom okozta stressz is okozhat.



A postai szolgáltatók a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felügyelete alatt állnak, így hozzájuk fordultunk néhány felmerülő kérdésben.

Az NMHH Kommunikációs Igazgatósága közölte, a cégek Általános Szerződési Feltételeikben (ÁSZF) vagy egyedi szerződéseikben ismertetik a felhasználókkal a jogokat és kötelezettségeket, a szolgáltatás elvállalásának és teljesítésének feltételeit.



Mint közölték, a törvény nem írja elő kötelező jelleggel a címzett előzetes értesítését, amennyiben ezt a szolgáltató vállalja, annak feltételeit az ÁSZF-ben rögzíti, de ezek eltérőek lehetnek. Nem jogellenes, ha a címzett távollétében más – például hozzátartozó – veszi át a csomagot, ez alól kivétel a „saját kézbe” különszolgáltatással feladott küldemény.



– Átvételkor a küldemény külső, kívülről jól látható sérüléseit azonnal jelezni kell a futárcégnek, de nem kell, hogy a küldemény felbontása, tüzetes átvizsgálása ilyenkor megtörténjen, ezt a kézbesítő sem köteles megvárni. Ha a sérülés először nem ismerhető fel, csupán a csomagolás kibontása után, akkor a kézbesítést követő három munkanapon belül kell ezt jelezni és jegyzőkönyvbe vetetni a sérülés tényét – ekkor a kártérítési igényt is jelezni lehet.



Videófelvételt készíteni nem szükséges, de azt tanácsolják, hogy a csomag külső és belső burkolatáról készítsünk fényképeket és őrizzük meg a burkolati elemeket, hogy a szolgáltatói vizsgálat során rendelkezésre álljanak, a problémát a feladónak is jelezzük.



Amennyiben nem sikerül rendezni a vitás kérdést, akkor a címzett és a feladó is panaszt tehet a postai szolgáltatónál, ha ezek után sem vagyunk megelégedve az eredménnyel, akkor 30 napon belül a hatósághoz is lehet fordulni a postai, szállítást érintő kérdésben.

Jó tudni, hogy a panasz kivizsgálását csak az olyan küldemények esetében tudja véghez vinni a szolgáltató, illetve a hatóság, amelyek rendelkeznek egyedi azonosító számmal, az e-kereskedelemben feladott csomagok nagy része ma már ilyen. Ezért ezt a számot mindenképpen jegyezzük fel és a panaszban, kérelemben adjuk meg.