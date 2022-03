A teljes egészében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 500 millió forintos keretéből megvalósuló beruházás első ütemében a patak medrét 447 méter hosszan – rendezett, városias környezetnek megfelelő módon – burkolják. A beruházás megkezdéséhez szükséges műszaki tervek és egyéb dokumentációk elkészítése, valamint a közbeszerzési eljárás megindítása folyamatban van.

Hargitai János, Mohács és térsége országgyűlési képviselője tavaly júliusban jelentette be a közösségi oldalán, hogy a város önkormányzata egymilliárd forintos támogatást nyert el a település csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztésére, azaz a patak környékének két ütemben történő rendezésére.

– Az elmúlt évtizedek alatt a város több alkalommal végzett mederrendezési-, tisztítási munkálatokat úgy a lakott, mint a patak külterületi részén, viszont ezúttal a megítélt egymilliárdos támogatással biztosítható lesz hosszú távra megoldani a vízfolyás teljes hosszának rendezését –nyilatkozta lapunknak korábban Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere.

A tervezett beruházást részletezve elmondta, hogy első ütemben 447 méter hosszúságban – a Fűzfa, Árok és Temető utcákban – másfélszer-másfél méteres betonelemekkel történik a meder burkolása.

A felszíni vizek gyűjtését előre gyártott beton folyókával oldják majd meg, amelyeket a tisztítóaknákba kötnek be. A Tompa Mihály utca teljes hosszában, illetve a Baross utca Rákóczi utcáig terjedő szakaszán burkolt medret alakítanak ki, és mindkét utcában új kapubejárók is készülnek. A nem lakóházak között haladó patak alsó szakaszán 855 méteren, illetve a felső szakasz 1926 méter hosszúságában átfogó ároktakarítást végeznek, melynek részeként a cserjéket, fákat kivágják, a tuskókat és az iszapot is eltávolítják.