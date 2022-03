Palanovics Norbert az egyetem befejezése után egy évet egy mexikói magánegyetemen tanított, majd 2004-ben japán állami ösztöndíjjal került Oszakába. Négy év múlva a Nagojai Egyetemen doktorált nemzetközi kapcsolatokból, doktori értekezése során a japán külpolitikát vizsgálta. A kutatás mellett tudósítóként is dolgozott magyar folyóiratoknak. Ez idő alatt a Pick Szeged is megkereste, s rövidesen a hazai márka tokiói irodájának vezetője lett. Sikerre vitte a vállalkozást, a Pick termékek egyik legnagyobb exportpiacává vált Japán, a legnépszerűbbnek a mangalica-készítmények bizonyultak. Ezt követően nevezték ki magyar nagykövetté – megbízólevelét 2016 decemberében adta át a japán császárnak.



Palanovics Norbert elmondta, munkája során fontos szempontnak tartja, hogy hidat teremtsen a magyar és a japán kultúra között, a nagykövetség egyfajta interfész, kapcsolódási pont legyen. Elmondása szerint Japán és Magyarország között jó a viszony, s a helyi társadalom néhány magyar termék által is ismeri hazánkat. Kiemelte a Herendi Porcelánmanufaktúrát, amely jól felépített piaci pozícióra tett szert Japánban az elmúlt évtizedekben.

A nagykövet arról is mesélt, hogy Japánban népszerű a magyar zenei kultúra, főként a Kodály-módszer, amelyet használnak is a helyi zeneoktatásban. Sőt, a Rubik-kockát is sokan ismerik, azonban nem mindenki tudja, hogy magyar találmány.

Ezért ennek népszerűsítésére, magyar eredetének megismertetésére is törekednek: rendezvénysorozatot is szerveztek a Rubik-kocka kapcsán. Helyi művészeket, kreatív szakembereket, séfeket és cukrászokat kértek fel, hogy hozzanak létre a kreatív találmány által inspirált alkotásokat. A nagykövet szerint ugyanis a Rubik-kocka jól reprezentálja Magyarországot: egyszerű, kis méretű, azonban rendkívül kreatív és megvan benne a lehetőség arra, hogy világszintű sikereket érjen el.