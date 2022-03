A beruházás kapcsán összesen 32 hold területről számoltak be az újságok, mások mellett a Dunántúli Napló is. A hatalmas feladatot a Baranya megyei Állami Építőipari Vállalat emberei kezdték meg. Két hatalmas daruval emelték be az első elemeket, utána kezdődtek a szerelési munkálatok. Összesen 130 munkás dolgozott a helyszínen, változatos beosztásokban.

Az első házak szerkezeti átadására az év áprilisának végét, pontosabban 28-át jelölték ki. Utána kezdődtek a szakipari műveletek. Az elképzelések szerint az első ütemben 4500 lakást akartak felhúzni. Ebből az említett céghez 3700 darab tartozott. Mindezek elképesztően nagy számok voltak a saját korukban, de most sem lenne ez másképpen.

A gondolatmenetbe azonban némi hiba is csúszott. Bár a lakótömbök tényleg gyorsan nőttek ki szinte a semmiből, de az úthálózat, a boltok, iskolák készültsége hihetetlen lemaradásokat mutatott. Már megkezdődtek az év végi beköltözések, amikor még sártengerben, ideiglenesen lerakott betonelemeken zajlott a közlekedés. De az emberek többsége mégis boldognak számított, mert rosszabb körülmények közül költözött oda.

Ha nem így esett, akkor legalább négyzetméteren volt mérhető a lakások fejlődése.

A belvárosi összeköttetés nem volt zökkenőmentes sem autóval, sem mással. A 39-es autóbuszok rengeteget várakoztak a vasúti átjárónál, a Bajcsy-Zsilinszky útnál, a letekert sorompónál. Mert az Árpád felüljáró ugyan a fejlesztések között már szerepelt, de hatalmas késéssel láttak neki a beruházásnak. A felhajtóág bekapcsolása csupán egy mérnöki álomnak számított.

A városrész megnevezése némileg becsapós. A családi házas rész volt eredetileg a Megyeri Kertváros, aminek beépítése az 1930-as évek elején kezdődött meg. Csakhogy, amikor megindult a gigantikus lakóövezet megalkotása kellően fantáziátlanul az új részt is Kertváros névvel illették. Egy idő után felvette Pécs testvárosának, Lvovnak a nevét, lett tehát Lvov-Kertváros belőle. Lvov napjainkban már Lviv, esetleg Lemberg, keleti szomszédunk, Ukrajna szerves része. Az átmeneti előtag pedig idővel lekopott, visszarövidült Kertvárossá, kissé észszerűtlenül, de egyszerűbben.

Mert Lvov-Kertvárosnak szinte senki sem hívta a telepet, az bizonyos!