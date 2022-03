Bár a Rendezvénytér melletti játszótér már jó pár hete elkészült, és a gyerekek is nagy előszeretettel használták a játékokat, március 26-án hivatalosan is átadták a teret a családoknak. A színpadon felléptek a villányi óvodások, iskolások, a helyi balett­csoport, de a gyerekeket a Grimm-Busz Színház, Kőhalmi Ferenc bűvész, az ördög szántotta hegy legendájának modern előadása, és az Alma együttes koncertje is szórakoztatta.

Mayer István polgármester elmondta, fejlesztéseik tervezésénél az egyik legfontosabb szempont, hogy a gyerekeknek és a családoknak minél jobb életkörülményeket, kikapcsolódási lehetőségeket, és szolgáltatásokat teremtsenek. Hiszen, mint fogalmazott: a gyerekek és a családok jelentik a jövőt. Hozzátette, a játszótér bővítése, illetve megújítása a zöldváros-projekt része volt, melynek keretében ezen kívül megújult a művelődési ház, és a könyvtár, továbbá folyamatban van a Baross Gábor utca zöldfelületeinek (a járda és az úttest közötti területnek) rendezése, fásítása, az Eislingen tér felújítása, és az iskola előtti Mandulás tér kialakítása.

A fejlesztésre a villányi önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Programban nyert támogatást. Őri László, a megyei önkormányzat elnöke elmondta, a város jelenlegi és korábbi polgármestere is olyan kapcsolatot alakított ki a megyei önkormányzattal és Hargitai János országgyűlési képviselővel, amelynek eredményeként szinte nincs olyan hónap, amikor ne zárulna egy újabb fejlesztés Villányban.

Hargitai János Villányról, mint a választókörzetének kirakatáról beszélt, a fejlesztések kapcsán pedig kiemelte, hogy a beruházásoknak olyan minőségben és színvonalon kell megvalósulniuk, mint itt. A játszótér vonzereje pedig minden bizonnyal erős lesz, távolabbról is fognak érkezni családok, hogy kipróbálják a játékokat.

A program keretében nyitották meg a Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódó rendezvénysorozatot is. Nemes Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet megyei igazgatója elmondta, a Petőfi-bicentenárium programjai összesen 100 (88 magyarországi, és 12 határon túli magyar) településen kezdődtek el az utóbbi hetekben. A Petőfi Klubok az elkövetkezendő 40 héten keresztül, minden héten kínálnak egy olyan kulturális attrakciót a helyi közösségeknek, amely valamilyen módon köthető Petőfi Sándorhoz, vagy a ’48-as gondolatisághoz. Mayer István örömmel vette át Hargitai Jánostól a kezdő könyvcsomagot, illetve tájékoztatta a megjelenteket az idei villányi rendezvényekről is. A legközelebbi rendezvények közül kiemelte a június 3-i, „Ha péntek, akkor Villány” programot, amikor is a Wellhello lesz a fő fellépő, de június 25-én Ákos-koncert is lesz a bor városában.