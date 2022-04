– A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) fogyasztóvédelmi ügyfélszolgálatára érkező beadványok jelentős része ilyen ügyekkel kapcsolatos. Fontos leszögezni, hogy a szabálytalan vételezés élet- és balesetveszélyes, emellett több százezer forintos kötbérfizetési kötelezettséget is eredményezhet – hívja fel a figyelmet a hivatal.

Emellett azt is külön kiemelik, hogy a fogyasztó szabálytalanul vételez abban az esetben is, ha a fogyasztásmérő megbontásával vagy annak megkerülésével méretlenül veszi igénybe a kívánt szolgáltatást.

Ugyanilyen szabálytalan az a helyzet is, amikor a fogyasztó nem jelenti be haladéktalanul a szolgáltatónak a fogyasztásmérő plombáinak, jelzéseinek sérülését vagy hiányát. Szintén komoly problémát jelent az, ha a szolgáltató engedélye nélkül rácsatlakozik valaki a vezetékrendszerre, illetve önkényesen visszakapcsolja a szolgáltatást az adott felhasználási helyen.

Fontos tudni, hogy a fogyasztásmérő, a mérési és vezetékrendszer, a plombák, illetve a szolgáltató által elhelyezett egyéb jelzések védelme kifejezetten a fogyasztó kötelessége. Egyszerűen fogalmazva: abban az esetben, ha a mérőórán valamilyen rendellenességet fedezünk fel – hiányoznak a plombák, megsérült vagy eltűnt a mérő –, késlekedés nélkül jelezzük ezt a szolgáltatónknak vagy szükség esetén a rendőrségnek.