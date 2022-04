Baranyában a mezőgazdaság összes bruttó hozzáadott értéken belüli aránya meghaladja az országos részesedést, így a megyében is egyre többen ismerték fel, hogy a talajtömörödöttség megszüntetéséhez szükséges extra üzemanyagon, időn és eszközamortizáción kívül van egy további gyakran elfelejtett hatása a megtaposott talajnak, mégpedig a jelentős terméskiesés. Erre a problémára jelenthet megoldást, ha nem hagyományos, hidas műtrágyaszórókkal, hanem mezőgazdasági drónokkal végzik a permetezést.

A legtöbb gazdaságnak anyagilag nem okozna problémát megvásárolni az olcsónak épp nem nevezhető távirányítású repülő berendezéseket, ám óriási szakemberhiány mutatkozik permeteződrón-pilótából.



Scheerer Imre családja a pécsváradi járásban gazdálkodik mintegy ezer hektár területen. A fiatal gazdálkodó három éve végezte el a permeteződrónpilóta-képzést és azon túl, hogy azóta nem járt hidas műtrágyaszóró a földjükön, az ország minden részéről hívják.



– Számomra a drónozás hobbiként indult, majd miután édesapám számszerűsítve is látta, hogy jelentősen megnőtt a mezőgazdaság profitja, a környékbeli ismerős gazdálkodók egymásnak adták a kilincset, hogy náluk is szükség lenne a légi permetezésre – meséli Scheerer Imre, akit épp az ország túlsó felén, valahol Debrecen mellett értünk el telefonon. – Nem jellemző, hogy ilyen messzire eljövök, hiszen Baranyában is tudnék napi 24 órában dolgozni a drónommal, akkora az igény erre a munkára – meséli büszkén a fiatal vállalkozó.



A jelenleg bevetésre kész összes mezőgazdasági drónpilóta a termőföldek maximum 1–2 százalékának a munkaigényét képes ellátni, így a vállalkozó kedvű fiatalok számára hosszú távon, átlag feletti megélhetést jelenthet, amennyiben permeteződrón-pilótaként szakképesítést szereznek.