A Jó kis hely Katádfán komplex gyermekprogram a SZÉCHENYI 2020 pályázati rendszer keretein belül valósult meg, a közösségi házban alakították ki a közösségi teret, ahol rengeteg programmal szolgáltak a helyi családoknak. A projekt célját a hátrányos helyzetű településeken a gyermekes családok szegénységi körének megtörésében, esélyeik hosszú távú növekedésében határozták meg.

A program január 31-én ért véget hivatalosan, az ünnepélyes zárást április 23-án tartották.

– A közösségépítés sohasem tekinthető befejezettnek. Bár feladat még bőven akad, a fejlődés eredményei már kívülről is láthatók – mondta beszédében Katádfa polgármestere, Szabó Miklósné.

A Jó kis hely továbbra is a családok javát, a közösségi élet kiteljesedését, az oktatási és nevelési körülmények javítását fogja szolgálni.

– Folytatjuk a megkezdett utat és törekszünk a művelődés helyi feltételeinek megteremtésére és megőrzésére. A jövőben is azért szeretnék dolgozni, hogy a fejlődés töretlen legyen, élhető és boldog település maradjunk – fogalmazott a polgármester. Lapunknak hozzátette, a jövőben is figyelni fogják a pályázati lehetőségeket és az önkormányzat közművelődési költségvetésén belül is nagy szerepet kap majd a projekt továbbvitele.

Az elmúlt négy év során változatos programokat tartottak a 157 főt számláló faluban, egészen felpezsdült a helyiek élete. Szülői feladatokra való felkészítést, baba-mama klubokat szerveztek, óvodás foglalkozásra várják a kicsiket. Meghívott oktatási és nevelési szakemberek is segítettek a tanácsadás során a családoknak. Szabadidős elfoglaltságokat, főzőklubot, sportrendezvényeket, életvezetési programokat tartottak. Figyelmet kapott a kulturális örökség ápolása is, hagyományőrző klubokra, roma tánctáborra is sor került. A mosógépekkel is felszerelt közösségi térben a mosásban, szárításban is tudtak segíteni az ilyen felszereléseket nélkülöző családoknak.

A projekt 44 millió forintos pályázati támogatásból valósult meg, ezenfelül 20 milliót kaptak az épület felújítására és berendezésére.

A zárórendezvényen fotókiállítás is nyílt az elmúlt évek leg­emlékezetesebb pillanataiból, illetve fényképes szakácskönyv is megjelent, mely katádfai finomságokat, recepteket mutat be, a program során készült fényképeket is felsorakoztatva.



Generációk találkoztak

A rendszeres programokba 17 család, gyerekekkel együtt 52 fő kapcsolódott be, időről időre azonban az egész falu lakosságát sikerült bevonni és mozgósítani. A település kertészetében idősebb generációk tagjai tanították a gyerekeket a zöldségtermesztésre, sőt, idősek klubjára is sor került. Az idősebbek háztartási tábor során is átadták tapasztalataikat a fiatalabb lakosoknak.

– A gyerekek és családjaik is nagyon örültek a sok programnak, látszik, hogy nagy igény mutatkozik rá. Pénteken anyák napi készülődés lesz, majd a Jó kis helyen közösen ünneplünk – számolt be Katádfa polgármestere, Szabó Miklósné.