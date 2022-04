Az elmúlt két év koronavírus-járványa a gimnazisták életének két fontos eseményét, a szalagavató és a ballagás ünneplését is megnehezítette. Idén azonban ismét a megszokott rendben zajlanak a ballagások és az ezt követő érettségik is – Baranyában közel 40 intézményben. A ballagáson a középiskola lezárását, a felnőtt élet kezdetét is ünnepeljük. A búcsúzás mellett a kiemelkedő eredményeket elérő tanulók jutalmazása is történik.

– Nagy öröm, hogy a tervek szerint eljöhet a rendezvényre az egész család – mondta megkönnyebbülten egy édesanya.

– Hogy egy Covid-hasonlattal éljek, olyan érzés most, mint amikor az embernek a betegség után visszatér a szaglása és ízérzékelése. Minden élményt újra felfedezünk és még az eddiginél is jobban megbecsüljük az életet, és ezeket a kiemelkedő eseményeket – fogalmazott Zalay Szabolcs, a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium igazgatója a járványhelyzet enyhülése és a ballagás ünneplése kapcsán.

– Innentől a fiatalokra a nagyobb szabadság mellett komolyabb felelősség is vár az életben. Fontos, hogy abban is segítsük őket, hogy képesek legyenek észrevenni az élet apró szépségeit a rájuk váró úton – tette hozzá az igazgató.

Egyes intézményekben már pénteken megtartották az ünnepséget, másutt szombaton kerül rá sor. Megtelhetnek az iskolaudvarok a gyermekeiket, unokáikat izgalommal, büszkeséggel figyelő családtagokkal.

Az iskolai hagyományok sokban hasonlóak, de akadnak különböző szokások is. Van, ahol az iskola falain belül és az iskolaudvaron át vonulnak a diákok, máshol a város utcáira is kimennek. A pécsi Janus Pannonius Gimnázium például hagyományosan a névadó Barbakán kerti szobornál, a szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola például a Zrínyi Várban tartja ballagási ünnepségét.

– Nagyon boldogok vagyunk, hogy ismét lehet nagyszabású ballagást tartani, a gyerekek is izgatottak – mondta Götzné Batta Mónika, a szigetvári intézmény igazgatója. Itt a péntek délutáni ballagást egy „Zöld Nap” is megelőzte, ahol a diákok mókás műsorok keretén belül emlékeztek meg a tanórákról és tanáraik szokásairól.

A legtöbb helyen egész héten zajlottak a szerenádok, idén végre ezek is zökkenőmentesen alakulhattak, s a diákok kötetlenül, vidáman tölthettek időt tanáraikkal, akik négy-öt-hat éven át egyengették útjaikat.



Közel négyezren vizsgáznak megyénkben

Az írásbeli érettségik május 2-án kezdődnek magyarral, ezt követi a matematika, majd a történelem. Csütörtökön angol, másnap német nyelvből vizsgázhatnak a fiatalok, majd a 9-i héten további tantárgyak következnek. Az első héten idén is minden írásbeli 9 órakor kezdődik, a második héttől 8-tól indulnak a megmérettetések.

Baranya megyében idén tavasszal 41 vizsgahelyszínen összesen 3735 érettségiző fog számot adni eddigi tudásáról. A most kezdődő vizsgaidőszakban középszinten 68 vizsgatárgyból 10924, emelt szinten pedig 46 vizsgatárgyból 2287 vizsga­jelentkezésre került sor – tájékoztatta lapunkat a Baranya Megyei Kormányhivatal. Idén már szóbeli érettségi vizsgákra is sor kerülhet júniusban.