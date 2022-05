Aki belterületen él, az joggal várhatja el, hogy jobb szolgáltatást kapjon, mint a külterületi, vagy éppen zártkerti ingatlanok esetében. Nyilván ez az oka annak, hogy magasabb áron is lehet értékesíteni az adott telket, ha belterületi. A legutóbbi pécsi közgyűlésen egy hasonló, Cserkúti utcai átminősítés váltott ki heves vitát, hiszen a szocialistákhoz hű – az MSZP-s Tóth Bertalantól asszisztensi fizetést is kapó – Ágoston Andrea, a térség egyéni képviselője kardoskodott amellett, hogy ezt lépjék meg, személyesen ismeri a tulajdonosokat, akik nem befektetésnek szánják a telket.

Ágoston általánosságban arról is beszélt, hogy az agglomerációban élők azért költöznek „oda ki, mert nem tudják megfizetni a donátusi telkeket, és ezek az emberek 15-20 éve élnek ott kint, és folyamatosan ígéretekkel traktálták őket”.

Lapunk információi szerint azonban a szóban forgó telek tulajdonosai nem éltek ott, nem is nevezhetőek szegényebb, nehezebb sorsúaknak, ráadásul a környéken, ahogyan más, egykori szőlőterületek beépítésénél is ez tapasztalható, vannak módosabb és szerényebb ingatlanok, valamint pincék is. Érdekesség, hogy a szóban forgó telek négy évvel ezelőttig Toller László volt polgármester családtagjainak a nevén volt, majd egy pécsi magánszemély birtokába került, az újabb, jelenlegi tulajdonost alig másfél hónapja jegyezték be. A dátumokból az derül ki, hogy már május elején kész volt az átsorolással kapcsolatos MSZP-s indítvány is, aminek a hatósági, bürokratikus folyamata vélhetően még az értékesítés idején elkezdődhetett.

A szóban forgó eset azért is érdekes, mert éppen tavaly fogadta el a baloldali önkormányzat azt a városfejlesztési koncepciót, amelyben szó szerint az áll, hogy „a lakásépítési kedv újbóli élénkülésével a területfelhasználás megint napi probléma lehet, de a területi növekedés a fenntarthatóság ellen hat, és a városüzemeltetés gondját is növeli”.

A nemzeti oldal már a koncepció elfogadásakor arra figyelmeztetett, hogy az ilyen dokumentumoknak csak akkor van értelmük, ha az azokban foglaltakat be is tartják, a történtek után látható is, hogy az MSZP–DK–Jobbik–LMP-s koalíció azonban néhány hónap elteltével már nem foglalkozik az általuk megszabott iránnyal.

– Ha mindig csak egy kicsit toljuk odébb a belterületi határt, akkor tovább fog nőni a város, ami költségessé teszi a fenntartását, és ez történik az újhegyi részen is – mondta Kővári János, az ÖPE–KDNP frakcióvezetője. A politikus arra utalt, hogy amióta a szocialista Sík László Lajos az illetékes városfejlesztési bizottság elnöke, azóta az újhegyi Szöcske utcában több ingatlant is belterületbe vontak, amihez Péterffy Attila polgármester is a nevét adta. Sík László Lajos pedig újhegyi képviselő is, valamint civilben egy ingatlan-adásvétellel foglalkozó cég ügyvezetője.

A belterületté nyilvánítás egyébként anyagilag is jövedelmező, hiszen egy ilyen lépéssel azonnal megemelkedhet az adott ingatlan értéke, tehát a külterületi vagy zártkerti ingatlanokat birtokló pécsieknek érdemes a folyamatot elindítaniuk az eddigi eljárásokat látva, ha szeretnék jelentősen megnövelni a telkük értékét.