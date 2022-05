Néhány hónappal ezelőtt a baloldali városvezetés a Ürögi fasort zárta le, ami miatt a nyugati elkerülőutat nem lehet megközelíteni Kovácstelepről, most pedig a Gyöngyvirág utcai hídra raktak ki elzáróbetont, amivel megszüntették az utánpótlásképző Dárdai akadémia aszfaltos úton való megközelítésének lehetőségét. Az Ürögi fasor lezárását szintén a helyiek kérésével indokolták, de ezzel nem mindenki értett egyet a környéken, sőt az ezzel kapcsolatos – jogilag nem igazán megbízható – kocsmában gyűjtött szavazás is fele-fele arányban osztotta meg a támogatók és az ellenzők táborát.

A Gyöngyvirág utca esetében hasonlóan a lakókra hivatkozott a szocialista–DK-s városvezetés.

Lapunk munkatársa a helyszínen beszélt is az utcában élőkkel, akik azt mondták, hogy sokszor száguldoztak a szűk utcában a gyerekeiket az akadémiára szállító szülők, nem egyszer 70–80 kilométeres sebességgel hajtottak végig a szűk utcán, ami – érthető módon – rendkívül balesetveszélyes, a zajról, porterhelésről vagy a légszennyezésről nem is beszélve.

Mint mondták, a közelben lévő Tettye Forrásház Zrt. autói is erre jártak, de a futárcégek, más szolgáltatók is megtalálták ezt az utat, hajnaltól estig lehetett hallani a kocsikat. Tehát az utcában élők részéről indokolt volt a kérés, ugyanakkor a kovácstelepiek másik része úgy véli, hogy ezzel újabb kijáratot szüntettek meg számukra.

Az ott lakók azonnal megoldásokat is mondtak, méghozzá a sorompós rendszer bevezetését, amit a kovácstelepiek számára kiosztott kártyával lehetne használni.

Beszéltünk a Dárdai akadémiához járó szülőkkel is, akik megértik az utca lakóit, de azt már kevésbé, hogy az önkormányzat most olyan utat biztosít csak számukra a létesítmény megközelítéséhez, amelyen az autók tengelye kitörhet, gyakorlatilag csak kátyúból áll az a szakasz. Jelenleg ugyanis vagy a Tettye Forrásház Zrt. székháza felőli zúzalékos úton, vagy a Makay úti nagyáruházak felől, szintén rossz minőségű földes-köves úton lehet csak eljutni az akadémiához

A kovácstelepiek szerint a 6-os úton található, az elkerülőutat is fogadó körforgalom okozza a környék közlekedési problémáit. Ez ugyanis sokszor – főként a csúcsidőszakokban – bedugul, ami miatt igyekeztek, igyekeznek egérutakat keresni az autósok. Ha ennek nagyobb lenne az áteresztőképessége, legalább kétsávossá tennék, akkor a környék terhelése is jelentősen csökkenhetne.

Azt is elmondták, hogy Kertvárosból, az elkerülő felől az akadémiába igyekvőknek alternatív útvonalként lehetne aszfaltos bejárást biztosítani, ehhez csak a vasúti síneken való áthajtást kellene megoldani, fénysorompót elhelyezni, a 6-osról érkezőknek meg az áruházak melletti utat egyszerűen le kellene aszfaltozni.

Egyébként Barkóczi Csaba (Fidesz) képviselő – aki kovácstelepi problémákkal is foglalkozik – már az Ürögi fasor lezárásánál is javasolta azt a sorompós megoldást, amit a Gyöngyvirág utcában is alkalmazni lehetne.